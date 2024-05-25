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Стюарды не наказали Сайнса и Хюлкенберга.

Стюарды Гран При Монако провели анализ ситуации, связанной с участием гонщиков Карлоса Сайнса и Алекса Элбона во время первой части квалификации.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
25.05.2024, 21:31·2 мин
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Фото: F1news.ru

Стюарды Гран При Монако провели анализ ситуации, связанной с участием гонщиков Карлоса Сайнса и Алекса Элбона во время первой части квалификации. По информации стюардов, возникла ситуация, где гонщика Ferrari подозревали в блокировке соперника в опасном участке трассы – в шикане 15-16-го поворотов.

После внимательного рассмотрения инцидента стюарды пришли к выводу, что Карлос Сайнс сделал все возможное, чтобы уступить трассу гонщику из команды Williams, который в это время выполнял быстрый круг. Однако из-за узкости трассы избежать блокировки не удалось. Несмотря на это, стюарды приняли во внимание обстоятельства случившегося и не применили никаких штрафных санкций в отношении Карлоса Сайнса.

Решение стюардов также касается другого инцидента на трассе: Нико Хюлкенберг не был оштрафован за блокировку гонщика Эстебана Окона в третьем повороте. По объяснению Нико, на его болиде были проблемы с радиосвязью, и он не услышал сообщение от команды о том, что Окон находится позади. Учитывая, что третий поворот считается "слепым", Нико не мог увидеть Эстебана через зеркало заднего вида.

В ответ на произошедшее, Эстебан Окон заявил, что блокировка со стороны Нико Хюлкенберга не повлияла на его результат в квалификации, и поэтому было решено не применять никакие штрафы к гонщику из команды Haas.

Источник

FIA (59)Haas F1 Team (46)Карлос Сайнс-младший (35)Ferrari (106)Alpine F1 Team (37)Williams (50)Эстебан Окон (17)Нико Хюлкенберг (34)Александер Элбон (31)

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