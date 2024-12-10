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Какое масло поможет избавить мотор от масложора: секреты выбора правильного продукта

Среди причин этого феномена можно выделить износ системы. При отсутствии утечек масла, оно может начать расходоваться значительными объемами из-за появления зазоров между цилиндрами и поршневыми кольцами.
А
Антон Звонкий
10.12.2024, 17:31·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Среди причин этого феномена можно выделить износ системы. При отсутствии утечек масла, оно может начать расходоваться значительными объемами из-за появления зазоров между цилиндрами и поршневыми кольцами. Однако необходимо помнить, что нет необходимости сразу мчаться в автомагазин.

Фото: Carsweek.ru

Для начала рекомендуется попробовать заменить масло, а в случае отсутствия улучшений - обратиться в автосервис или к профессионалам. Они помогут подобрать подходящий тип масла для конкретной марки автомобиля, например, могут порекомендовать масло с вязкостью 5W-40 или 10W-40 вместо 5W-30. Также следует помнить, что изношенные маслосъемные колпачки и уплотнительные прокладки могут свидетельствовать о наличии утечек.

Двигатель - это устройство, которое преобразует различные виды энергии в механическую работу.

Ранее наш портал по автомобилям рассказывал о пятерке надежных двигателей, способных проработать более 20 лет.

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