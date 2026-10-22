Раскрыт возможный объем российского авторынка

По оценкам, для обновления возрастной структуры и увеличения российского автопарка необходимо ежегодно продавать около 3 млн автомобилей. Это означает, что потенциал рынка на уровне 3 млн машин существует. Такое мнение агентству «АВТОСТАТ» высказал генеральный директор ГК «Нижегородец» Валерий Володченко.

«Почему же сейчас мы продаем в среднем 1,5 млн машин? Этот уровень сформирован, скорее, «вопреки», чем «благодаря». Именно 1,5 млн автомобилей (примерно 3% автопарка) ежегодно физически перестают существовать на рынке (из-за старости, ДТП и пр.). Таким образом, текущие продажи – лишь базовый сценарий сохранения парка», - комментирует Валерий Володченко.

Шеф-редактор Радио «Автодор» Игорь Моржаретто отмечает, что теоретически российская автомобильная промышленность способна выпускать до 3 млн машин в год. Однако в 2025 году все отечественные заводы вместе произвели лишь около 800 тыс. транспортных средств. Причина, по его словам, заключается не в ограниченных возможностях предприятий, а в слабом спросе.

При средней цене нового автомобиля в 3,5 млн рублей число потенциальных покупателей по всей стране составляет примерно 1,5 млн человек. Кроме того, российским производителям приходится конкурировать с иностранными компаниями. Их пытаются ограничить за счет регулярного повышения утильсбора, однако они продолжают работать на рынке.

«До 2035 года еще 9 лет, и указанный в обновленной Стратегии развития автопрома целевой показатель суммарного производства в 2,84 млн автомобилей не кажется чем-то невероятным. Примерно такое количество одних только легковых машин продавалось в России в год в начале 2010-х», - отмечает СЕО автомобильного маркетплейса FRESH Юрий Чистов.

Директор департамента продаж новых автомобилей ГК «РОЛЬФ» Николай Иванов, в свою очередь, связывает достижимость производства 2,84 млн автомобилей с возможностями рынка по их потреблению. Его емкость будет зависеть от макроэкономической ситуации, фактических доходов населения, ключевой ставки, геополитических факторов и потребительских настроений.

По мнению Николая Иванова, при текущих условиях этот показатель выглядит весьма амбициозным. При этом спрогнозировать, как перечисленные факторы будут складываться ближе к 2035 году, пока сложно.

Подробнее о том, как изменится российский автопром к 2035 году, – читайте в нашей рубрике «Экспертное мнение».