София Флёрш останется в Формуле Е

Немецкая гонщица София Флёрш, родившаяся в Мюнхене, продолжит свою профессиональную карьеру в Формуле Е. Сегодня стало известно, что команда Opel заключила с ней соглашение, согласно которому Флёрш займёт пост тест-пилота и девелопмент-драйвера.

Первое появление Софии на публике в новой роли ожидается на презентации автомобиля нового поколения серии GEN4, которая состоится 21 и 22 апреля в Ле-Кастелле. Как отмечается, Флёрш уже имела возможность познакомиться с инновационным болидом на симуляторе и оценить характеристики новинки.

София Флёрш прокомментировала свои ожидания и поделилась впечатлениями о предстоящей работе: «Машины GEN4 настоящие представители гоночной элиты – более 800 л.с., полный привод и невероятная скорость. Я с нетерпением жду возможности поработать с инженерами, чтобы понять эту машину и выжать из неё максимум. Вместе мы хотим показать, на что способна настоящая командная работа, добиться спортивных успехов и завоевать сердца поклонников автоспорта для Opel и Формулы E».

София Флёрш известна по своим выступлениям в различных гоночных чемпионатах с 2020 года. Она принимала участие в серии Формула 3, а также в DTM и «24 часах Ле-Мана» в категории LMP2. В прошлом году гонщица сделала попытку выступить в американской Indy NXT, но завершила участие после одной гонки и с тех пор к соревнованиям не возвращалась.