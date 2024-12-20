Существует вероятность ухода Skywell с российского рынка?

В России стали закрывать дилерские центры китайской марки Skywell. Так, в Санкт-Петербурге больше не проводится продаж автомобилей этого производителя. По словам дилеров, автомобили закончились, и на данный момент представительство столкнулось с неопределенностью относительно будущих шагов в новом году.

Сотрудник одного из автосалонов Skywell в Северной столице сообщил, что в наличии имеется лишь небольшое количество машин 2022 и 2023 годов выпуска в других городах, где присутствует данная марка.

Напомним, что Skywell дебютировал на российском рынке в 2022 году с электрокроссовером ET5. В 2023 году к нему присоединился гибридный кроссовер HT-i. Кроме того, планировалось, что в конце 2024 – начале 2025 годов в Россию поступит электрический седан Skyhome. Однако на данный момент остается неясным, дойдет ли этот автомобиль до российского рынка.

По данным агентства «АВТОСТАТ», за 11 месяцев текущего года в России было продано 201 новое авто марки Skywell. Это на 31,4% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Кроме того, по информации агентства, на октябрь 2024 года в РФ насчитывалось 23 дилерских центра этого производителя.