Dodge Charger скоро получит твердотельные батареи

Критики прогнозируют, что твердотельные батареи появятся на рынке автомобилей через пять лет, однако этот срок значительно сократился и теперь составляет всего два года. Это стало возможным благодаря активным исследованиям и тестированиям различных компаний в этой области. Одной из последних стал Stellantis, которая планирует установить твердотельные батареи, выпущенные ее партнером Factorial, в испытательном парке электромобилей Dodge к 2026 году. Этот шаг станет одним из первых публичных использований новой технологии в автомобильной промышленности, даже если речь пока идет о прототипах.
Твердотельные батареи отличаются от обычных литий-ионных аккумуляторов тем, что заменяют жидкий электролит на твердое вещество, что позволяет использовать более мощные анодные материалы. Это приводит к значительно более высокой плотности заряда по сравнению с текущими технологиями. Например, компания Factorial утверждает, что их ячейки могут достигать плотности до 390 ватт-часов на килограмм. В то время как крупные ячейки GM, имеющие сходный форм-фактор, достигают около 280 Вт/кг.
Factorial является одной из крупнейших компаний, занимающихся разработкой ячеек, наравне с другими американскими компаниями, такими как QuantumScape, имеющей партнерство с немецким автопроизводителем, а также Solid, которая подписала соглашения с Ford и BMW.
Большинство ведущих компаний в области твердотельных батарей уже отправили образцы своих разработок партнерам, однако объявление Stellantis стало первым случаем, когда автопроизводитель официально обязался продемонстрировать прототипы, использующие эту передовую технологию.
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