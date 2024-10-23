Главная Новости Новинки Dodge Charger скоро получит твердотельные батареи
Новости

Dodge Charger скоро получит твердотельные батареи

Критики прогнозируют, что твердотельные батареи появятся на рынке автомобилей через пять лет, однако этот срок значительно сократился и теперь составляет всего два года.
РедакцияР
Редакция
23.10.2024, 19:51·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Критики прогнозируют, что твердотельные батареи появятся на рынке автомобилей через пять лет, однако этот срок значительно сократился и теперь составляет всего два года. Это стало возможным благодаря активным исследованиям и тестированиям различных компаний в этой области. Одной из последних стал Stellantis, которая планирует установить твердотельные батареи, выпущенные ее партнером Factorial, в испытательном парке электромобилей Dodge к 2026 году. Этот шаг станет одним из первых публичных использований новой технологии в автомобильной промышленности, даже если речь пока идет о прототипах.

Фото: Carsweek.ru

Твердотельные батареи отличаются от обычных литий-ионных аккумуляторов тем, что заменяют жидкий электролит на твердое вещество, что позволяет использовать более мощные анодные материалы. Это приводит к значительно более высокой плотности заряда по сравнению с текущими технологиями. Например, компания Factorial утверждает, что их ячейки могут достигать плотности до 390 ватт-часов на килограмм. В то время как крупные ячейки GM, имеющие сходный форм-фактор, достигают около 280 Вт/кг.

Factorial является одной из крупнейших компаний, занимающихся разработкой ячеек, наравне с другими американскими компаниями, такими как QuantumScape, имеющей партнерство с немецким автопроизводителем, а также Solid, которая подписала соглашения с Ford и BMW.

Большинство ведущих компаний в области твердотельных батарей уже отправили образцы своих разработок партнерам, однако объявление Stellantis стало первым случаем, когда автопроизводитель официально обязался продемонстрировать прототипы, использующие эту передовую технологию.

Фото: Carsweek.ru

Недавно на наших страницах появилась информация о начале продаж в России новых моделей автомобилей Dodge Durango и Lincoln Aviator. Российские дилеры рады предложить потенциальным покупателям два выдающихся американских автомобиля - Dodge Durango и Lincoln Aviator.

Источник

Новинки (344)Dodge (22)Американские автомобили (115)Dodge Charger (7)Dodge Новинки (1)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация