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Серхио Перес: Препятствия – это также важная составляющая автогонок

О последних новостях в мире автоспорта говорят все: будущее гонщика Серхио Переса остается под вопросом.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
21.11.2024, 12:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

О последних новостях в мире автоспорта говорят все: будущее гонщика Серхио Переса остается под вопросом. Некоторые сторонники считают, что команде Red Bull стоит уже начать поиски замены для мексиканца, в то время как другие призывают оставить его на ещё один сезон.

Во время пребывания в Лас-Вегасе Серхио Перес поделился своими мыслями: «Моя команда точно знает, чего они ждут от меня. У них вся информация о моей работе и машине. Они продлили мой контракт в середине сезона, несмотря на сложности этого года. Мы начали сильно, но столкнулись с препятствиями. Надеюсь, что смогу показать хорошие результаты на последних трёх гонках».

О комментариях, которые его отец высказал в адрес Ральфа Шумахера, Серхио заявил: «Я не разделяю точку зрения моего отца. Я считаю, что он ошибся, высказывая такие слова. Но я не могу контролировать его высказывания, я несу ответственность только за свои действия. Главное для меня - это то, что происходит на трассе. Мы должны быть образцом для других».

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