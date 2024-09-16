Семь автокомпаний изменили цены на свои марки в первой половине сентября

В первой половине сентября 2024 года цены на новые автомобили изменились у нескольких брендов, представленных на российском автомобильном рынке, по данным экспертов агентства «АВТОСТАТ».

Например, у компании GAC подорожали практически все версии кроссоверов GS3 и GS8, за исключением стартовых. Четыре комплектации модели GAC GS3 подорожали на 100 тысяч рублей (плюс 3,8 – 4,2%), в то время как кроссовер GAC GS8 стал дороже на 100 – 150 тысяч (плюс 2,4 – 3,3%).

Марка Chery увеличила цену на кроссовер Tiggo 4 PRO в комплектации Family на 10 тысяч рублей (+0,4%) и в версии Style на 15 тысяч (+0,6%).

Кроссовер Belgee X70 подорожал на 20 тысяч рублей (плюс 0,6 – 0,8%). Также цены на две модели Geely – седан Emgrand (плюс 0,8 – 1,0%) и кроссовер Atlas Pro (плюс 0,6 – 0,7%) – выросли на ту же величину.

Компания Sollers увеличила стоимость модели Argo, в версии 3,5Т цена поднялась на 80 тысяч рублей или на 2,5 – 2,9%. Ульяновский автозавод также пересмотрел цены на коммерческую модель «Профи», различные варианты которой стали дороже на 50 – 149 тысяч, то есть на 2,5 – 7,0%.

Единственным из автопроизводителей, снизивших цены в первой половине сентября, стал премиальный бренд EXEED. Рестайлинговый внедорожник VX в комплектации Prestige подешевел на 50 тысяч рублей (-0,9%), а рестайлинговый переднеприводный кроссовер LX в версии Premium стал доступнее на 100 тысяч (-3,0%).

Фото: АВТОСТАТ