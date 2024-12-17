Новая версия самой популярной и доступной "Лады" скоро выйдет. Что известно о ней

Автомобильный гигант «АвтоВАЗ» готовится к запуску новой версии LADA Granta - Club Luxe. Первую опытную модель в этой комплектации успешно собрали, сообщили в паблике Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

Новая версия Club Luxe обещает стать самой роскошной и дорогой в линейке Granta. В ее оснащение войдут электрические стеклоподъемники для всех дверей, климат-контроль вместо стандартного кондиционера, противотуманные фары, подогреваемые сиденья, зеркала и лобовое стекло, а также мультимедийная система Enjoy, которая сегодня доступна как дополнительная опция за 50 тысяч рублей.

Несколько подобных автомобилей были собраны еще прошлым летом и направлены на испытания в Научно-технический центр «АвтоВАЗа». Серийное производство запланировано до конца декабря, однако точная дата старта производства остается под вопросом.

На данный момент самая дорогая модель LADA Granta в кузове лифтбек доступна в комплектации Club'24 по цене 1 149 000 рублей. Ожидается, что цена новой версии превысит 1 200 000 рублей, уступая только спортивной модели Granta Sport, стоимостью 1 488 000 рублей.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» больше не будет устанавливать японские четырехступенчатые «автоматы» Jatco на LADA Granta. Производство этих моделей официально прекращено, и оставшиеся у дилеров автомобили, без учета дополнительных опций и наценок, будут стоить не менее 1 298 000 рублей.