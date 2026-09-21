Сафнауэр сомневается в эффективности организационной структуры Cadillac

Отмар Сафнауэр, ранее возглавлявший Force India/Racing Point/Aston Martin и Alpine F1, считает организационную структуру новой команды Cadillac чрезмерно сложной. По его мнению, в дальнейшем это может осложнить решение поставленных перед коллективом задач.

Европейская база команды расположена в Сильверстоуне, однако значительная часть работ по разработке автомобиля выполняется за океаном — на базе Cadillac F1 в Индианаполисе, в американском штате Южная Каролина.

В подкасте High Perfomance Сафнауэр поставил под сомнение эффективность такого подхода: «Недавно мы летели вместе с Пэтом Симондсом (сотрудничающим с американской командой в качестве исполнительного консультанта по инженерным вопросам), а он сейчас работает в Cadillac.

Команда строит базу в Индианаполисе. И я ему сказал: «Это не вполне нормально. Например, предположим, что у вас будут такие же талантливые гонщики, как у Mercedes, и Cadillac создаст не менее эффективную силовую установку, и ваши специалисты будут не хуже, чем инженеры Mercedes разбираться в аэродинамике, в закономерностях поведения машины на трассе, в особенностях работы с резиной.

Но будет единственное отличие: часть вашего коллектива конструкторов базируется в Сильверстоуне, а другая его часть и специалисты, которые занимаются вопросами аэродинамики, базируются в Индианаполисе, где так же находится симулятор и люди, которые на нём работают. Разница будет только в этом. И кто победит? Mercedes.

Симондс ответил: «Такую структуру не назовёшь оптимальной, только если вы собираетесь бороться за победу в чемпионате мира». В общем, я как раз о том и говорю.

Начнём с целей: если задача скорее в том, чтобы создать американскую команду, тогда да, стройте базы в Южной Каролине. Но если вы собираетесь бороться за победу в чемпионате, тогда для этого надо елать всё, что только возможно. Про Cadillac этого сказать нельзя».

После 14 этапов дебютного сезона Cadillac занимает последнее место в Кубке конструкторов. Команда пока не набрала очков, а её лучшим результатом остаётся 13-е место, которое Валттери Боттас занял по итогам Гран При Китая.