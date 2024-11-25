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Рынок подержанных автомобилей в октябре увеличился на 24%

По итогам октября 2024 года в России было продано 605,3 тыс. подержанных легковых автомобилей, согласно отчету агентства «АВТОСТАТ».
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
25.11.2024, 08:21·2 мин
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Фото: Autostat.ru

По итогам октября 2024 года в России было продано 605,3 тыс. подержанных легковых автомобилей, согласно отчету агентства «АВТОСТАТ». Этот результат превышает показатель сентября на 14% и на 24% больше, чем в октябре прошлого года (в октябре 2023 года).

Более половины (50,8%) вторичного рынка во второй месяц осени пришлось на пять марок. Наиболее популярной по-прежнему остается отечественная LADA, доля которой составила почти 25%. Десятая часть рынка принадлежит японской компании Toyota. Также в ТОП-5 брендов вошли корейские производители Kia (5,9%), Hyundai (5,5%) и японская компания Nissan (4,6%).

Среди моделей лидерство удерживает седан LADA 2107 уже девятый месяц подряд, его доля на рынке в октябре составила 2,4%. В числе лидеров также оказались Kia Rio и Hyundai Solaris. У каждой из этих моделей доля рынка составила 2%, в то время как у остальных моделей она ниже.

Также стоит отметить, что за первые 10 месяцев текущего года было продано почти 5 млн подержанных легковых автомобилей в России, что на 3,6% больше, чем за аналогичный период в 2023 году. Подробная информация доступна по ссылке.

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