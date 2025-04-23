Снижение в российском автопроме в марте составило 10%

Данные статистического управления России свидетельствуют о том, что за первые три месяца текущего 2025 года с российских автоконвейеров было выпущено 176 тысяч легковых автомобилей. Этот показатель на 7,1% превышает данные за аналогичный период прошлого года. Однако в марте текущего года было изготовлено 60,9 тысяч машин, что на 2,1% меньше, чем год назад.

Заслуживает внимания факт, что на производственной линии автозавода «АГР» в конце марта был изготовлен 30-тысячный автомобиль Solaris. С момента начала производства до этого юбилейного экземпляра прошло немногим более года. В это же время АВТОВАЗ приступил к окраске автомобилей семейств LADA Vesta и Largus в новый цвет под названием ярко-синий «Капитан». Кроме того, LADA Granta пополнила свою цветовую гамму еще одним оттенком – ярко-красным «Фламенко». На автозаводе Haval в Тульской области начался серийный выпуск новых кроссоверов H7.

Общее производство грузовых автомобилей в январе-марте составило 36,6 тысячи единиц, что на 15,6% ниже показателя за первый квартал 2024 года. В марте текущего года с конвейеров сошло 14,2 тысячи грузовиков, что на 7,3% меньше, чем в марте прошлого года.

Компания «Нижегородские грузовые автомобили» приступила к сборке универсальных бескапотных грузовиков «Валдай 18». Производство этой модели организовано по полному циклу, включая сварку, покраску и сборку машин. На предприятии КАМАЗ началось серийное производство полноприводного тягача из линейки К5.

Подробнее о текущем положении дел в автомобильной промышленности и перспективах ее развития можно узнать из обновленного маркетингового отчета с названием «Автопром России. Итоги 2024 года, перспективы», подготовленного специалистами агентства «АВТОСТАТ».