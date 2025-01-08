Chevrolet, привезенный российскими дилерами, оказался дешевле отечественных автомобилей

Китайский Chevrolet вышел на российский рынок с целями конкурировать не только с отечественными, но и китайскими автомобилями. Новые седаны от Шевроле радуют покупателей доступной ценой, способной составить конкуренцию, например, Ладе "Vesta". По данным портала «Автоновости дня», Chevrolet Monza доступен за чуть больше 1,6 миллионов рублей.

Китайский Changan Alsvin базовой комплектации продают от 1,75 миллионов рублей, в то время как Москвич-6 стоит более 2 миллионов рублей. Это позволяет потенциальному покупателю серьезно рассмотреть вариант покупки Chevrolet Monza.

Продвижение бюджетного Chevrolet началось. Один из автодилеров из Уфы предлагает внушительный пакет по привлекательной цене с учтенным утилизационным сбором. Фотографии демонстрируют светодиодные фары, кожаный мульти-руль, кнопку запуска двигателя и цифровую панель управления для мультимедийной системы салона.

Фото: Carsweek.ru

В Мурманской области такой же Chevrolet Monza в аналогичной комплектации доступен за 1,67 миллионов, в Челябинске за 1,74, а в столицах почти за 1,8 миллионов рублей. Ожидаемо в Москве автомобиль дороже, чем в других регионах.

География продаж авто уже впечатляет. Основная часть предложенных модификаций оснащена 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 133 л.с. и шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Фото: Carsweek.ru

Для поклонников мощных двигателей предусмотрена модификация с турбированным мотором объемом 1,4 литра и мощностью 163 л.с. Эти автомобили дешевле всего предлагаются в Санкт-Петербурге, примерно за 1,8 миллиона. Более быстрая покупка в наличии у дилера обойдется на сто тысяч дороже.

Интересные новости касаются долгожданного кроссовера от Chevrolet - модели под названием "Tracker", цены на которую начинаются от 2 миллионов рублей и конкурируют с Москвичем и Solaris HC.

Ранее на портале «CarsWeek» было описано мнение известного блогера Ильи Свиридова о Chevrolet Monza, который, как оказалось, превосходит Lada Vesta.

Фото: Chevrolet.