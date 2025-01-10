Российские парламентарии прокомментировали автомобиль LADA Aura

Депутаты Госдумы РФ поделились впечатлениями от поездок на новом вазовском премиальном седане Lada Aura, который поступил в распоряжение российского парламента в конце 2024 года. Общее число автомобилей, выделенных для председателей комитетов и комиссий, составило 17 штук.

Олег Морозов, возглавляющий комитет по контролю, отметил несколько недостатков у Lada Aura в ходе пары недель эксплуатации. По его мнению, проблема заключается в невозможности регулировать заднее кресло, а также нуждается в доработке моторный отсек и колесные арки. Тем не менее, Морозов отметил, что шумоизоляция в новом седане выполнена более качественно по сравнению с Lada Vesta.

В то же время депутат назвал Lada Aura идеальным автомобилем для пассажиров. Он отметил, что даже знаменитый мерседесовский S-класс уступает Aura по простору переднего салона. Также 122-сильного двигателя вполне достаточно для городской езды, а более мощный агрегат считается излишним.

Ольга Казакова, председатель комитета по культуре, в своем позитивном обзоре на седан отметила просторный и удобный салон. В целом депутат поддержала идею пересадки российских чиновников на отечественные автомобили.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было сообщено о том, что Lada Aura в перспективе получит электрическую версию.