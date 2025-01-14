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Японский кроссовер стал знакомым гостем для российских автодилеров.

Новые Mitsubishi Eclipse Cross 2024 года в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Цены, комплектации, характеристики. Японский кроссовер с бензиновым мотором и передним или полным приводом.
РедакцияР
Редакция
14.01.2025, 11:31·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

В трех российских городах - Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, появились в продаже новейшие кроссоверы Mitsubishi Eclipse Cross 2024 года, установила редакция CarsWeek в результате последнего анализа предложений на популярных автомобильных сайтах.

Самая популярная версия комплектации - GLS M/L. Цена на такой автомобиль составляет 3,87 миллиона. Среди доступных опций - фронтальные подушки безопасности, светодиодные фары, противотуманные фары, тканевый салон, мультимедийная система, навигация, голосовое управление, декоративная подсветка салона, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, кондиционер, виртуальная приборная панель и многое другое.

Автомобиль оснащен 150-сильным бензиновым двигателем объемом 1,5 литра, работающим в паре с вариатором и передним приводом. Такую же комбинацию двигатель-трансмиссия использует и кроссовер в Екатеринбурге. Единственное отличие - полный привод. Эта версия носит название Ultimate и стоит 4 499 000 рублей.

Автомобиль 2023 года выпуска, собранный в Японии, представлен в черном цвете с кожаным салоном. У этой модели кроссовера имеется запасное колесо, охлаждаемый перчаточный ящик, панорамная крыша, крупные 18-дюймовые колесные диски, тонированные стекла, рейлинги на крыше, обширный набор систем помощи водителю и средств безопасности.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что компания Mitsubishi представила концепцию автомобиля будущего, который, предположительно, будет представлен на американском рынке.

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