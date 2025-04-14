Качество китайских автомобилей для российских потребителей: откровения дилера.

Каждый второй владелец нового китайского автомобиля в России обращается за ремонтом по гарантии, что подтверждается высоким уровнем рекламации, достигающим 50% в некоторых случаях. Об этом информация была раскрыта гендиректором пермского автохолдинга Verra по имени Анна Бояршинова в ходе обсуждения на конференции, посвященной сотрудничеству между Россией и Китаем.

«Уровень рекламации по гарантийным обязательствам по некоторым брендам сейчас достигает 50%. Это огромное количество и вызывает серьезную озабоченность. Кроме того, мы столкнулись с большим количеством возвратов. Ранее у нас не было подобного опыта. Я вынуждена была увеличить количество сотрудников юридической службы в 10 раз, чтобы бороться с так называемым "клиентским терроризмом" и решать проблемы с качеством», — поделилась Анна Бояршинова.

Помимо этого, как отметила гендиректор, сервисные центры, предназначенные для коммерческого ремонта автомобилей, несут убытки из-за того, что на них приходится проводить ремонт по гарантии.

По словам Бояршиновой, механики неохотно выполняют работы по гарантийному ремонту из-за необходимости самостоятельно разбираться в проблеме из-за недостаточного уровня поддержки со стороны гарантийной службы дистрибьютора, а также из-за отсутствия необходимой нормативной базы, спецификации и квалификационных программ. По словам гендиректора, механики тратят на это гораздо больше времени, чем предусмотрено стандартной процедурой диагностики автомобиля.

«Еще одна проблема связана с поставкой запчастей. Поступают детали, и механикам приходится разгадывать головоломку — о какой именно запчасти идет речь, какой VIN-код у детали. Бывает, что в коробке находится совсем иное оборудование. И в таких случаях уходит много времени на разрешение проблемы. У меня есть одно направление, где должны были быть оплачены запчасти на сумму 700 тысяч, но они так и не поступили ко мне с октября», — рассказала Анна Бояршинова.

Известная гендиректор автохолдинга из Перми призвала государство ограничить доступ на российский автомобильный рынок компаний, у которых отсутствует четко продуманная стратегия развития. В качестве примера она упомянула бренд Skywell, который, по ее мнению, занимает неактивную позицию на протяжении двух лет, причиняя убытки дилерам в размере 1,5 миллиона рублей с каждого проданного автомобиля.

Тем временем, интерес со стороны россиян к китайским автомобильным брендам постепенно возрастает: уже более половины (59%) граждан России знакомы хотя бы с одним китайским автопроизводителем. При этом, по данным недавнего опроса портала "Авито Авто", мужчины в целом обладают более глубокими знаниями о китайских автомобилях, чем женщины (65% против 54%).

Информация предоставлена Иваном Бахаревым