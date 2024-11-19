Новый кроссовер Voyah Free 318: рекордный запас хода и разгон до «сотни» за 4,5 секунды

В Белоруссии начинаются продажи нового электрического кроссовера Voyah Free 318. Об этом объявило предприятие «Автопромсервис», являющееся официальным импортером автомобилей марки Voyah.
Представители компании «Автопромсервис» подчеркнули, что модель Free является ключевой для бренда Voyah не только в Беларуси, но и на мировом рынке. Они отметили, что обновленная версия 318 обладает рекордным запасом хода, расширенной адаптацией к местным особенностям, элегантным дизайном и конкурентоспособной ценой, что, безусловно, позволит укрепить лидирующие позиции в сегменте премиальных автомобилей.
Электрический кроссовер Voyah Free 318 представляет собой обновленную версию популярной модели Voyah Free, которую можно легко узнать по красным тормозным суппортам и черной глянцевой отделке окон и рейлингов. Автомобиль с двумя электромоторами мощностью 490 лошадиных сил оснащен ДВС для зарядки батареи емкостью 43 кВт, что обеспечивает увеличенный запас хода. Разгон до 100 км/ч занимает всего 4,5 секунды.
Согласно информации, новый Voyah Free 318 предлагает более сотни опций для комфорта и безопасности водителя и пассажиров. Среди них: большой дисплей с разрешением 4K, пневмоподвеска, обогрев, вентиляция и массаж в передних сиденьях, адаптивный круиз-контроль, климат-контроль, а также система автоматической парковки. Кроме того, кроссовер оснащен зимним пакетом опций, включающим подогрев сидений второго ряда, рулевого колеса и зоны покоя щеток стеклоочистителя.
Ранее портал «Автоновости дня» представил список из 10 разнообразных китайских автомобилей, которые могут заинтересовать покупателей в 2024 году. Среди них значится и модель от Voyah.