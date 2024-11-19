Новый кроссовер Voyah Free 318: рекордный запас хода и разгон до «сотни» за 4,5 секунды

В Белоруссии начинаются продажи нового электрического кроссовера Voyah Free 318. Об этом объявило предприятие «Автопромсервис», являющееся официальным импортером автомобилей марки Voyah.

Фото: Автоновости Дня

Представители компании «Автопромсервис» подчеркнули, что модель Free является ключевой для бренда Voyah не только в Беларуси, но и на мировом рынке. Они отметили, что обновленная версия 318 обладает рекордным запасом хода, расширенной адаптацией к местным особенностям, элегантным дизайном и конкурентоспособной ценой, что, безусловно, позволит укрепить лидирующие позиции в сегменте премиальных автомобилей.

Электрический кроссовер Voyah Free 318 представляет собой обновленную версию популярной модели Voyah Free, которую можно легко узнать по красным тормозным суппортам и черной глянцевой отделке окон и рейлингов. Автомобиль с двумя электромоторами мощностью 490 лошадиных сил оснащен ДВС для зарядки батареи емкостью 43 кВт, что обеспечивает увеличенный запас хода. Разгон до 100 км/ч занимает всего 4,5 секунды.

Согласно информации, новый Voyah Free 318 предлагает более сотни опций для комфорта и безопасности водителя и пассажиров. Среди них: большой дисплей с разрешением 4K, пневмоподвеска, обогрев, вентиляция и массаж в передних сиденьях, адаптивный круиз-контроль, климат-контроль, а также система автоматической парковки. Кроме того, кроссовер оснащен зимним пакетом опций, включающим подогрев сидений второго ряда, рулевого колеса и зоны покоя щеток стеклоочистителя.

Ранее портал «Автоновости дня» представил список из 10 разнообразных китайских автомобилей, которые могут заинтересовать покупателей в 2024 году. Среди них значится и модель от Voyah.