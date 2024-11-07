Ральф Шумахер: Мике невозможно вернуться в Формулу-1

Мик Шумахер оказался вне игры за место в Sauber на предстоящий сезон, так как команда предпочла Габриэля Бортолето. Ральф Шумахер выразил мнение, что шансы его племянника на возвращение в Формулу 1 теперь сведены к минимуму.

«Формула 1 – это непредсказуемый бизнес, – заявил Ральф в интервью немецкому Sky Sport. – Сейчас ключевым вопросом станет, кем станет Мик в другой команде. Возможно, он сосредоточится на гонках на выносливость?»

По мнению Ральфа, возвращение Шумахера младшего в Формулу 1 практически исключено. «Единственный шанс – если кто-то получит травму и не сможет выступать», – добавил он.

Оценив решение Sauber взять в команду дебютанта Бортолето, Ральф отметил: «Это здорово, что команда решила дать шанс молодому гонщику, победителю в Формуле 3 и лидеру в Формуле 2. Это также касается Оскара Пиастри».

«Молодой гонщик должен проявить себя и избегать ошибок. В Sauber это будет непросто из-за неидеального состояния их болида», – отметил Ральф Шумахер.

По его словам, ходят слухи о том, что из-за финансовых причин значительная часть команды была продана катарским инвесторам. Возможно, это повлияло на выбор в пользу Бортолето. Ральф считает, что Sauber смогла совместить молодежный задор с опытом Нико Хюлкенберга.