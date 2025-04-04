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Продажи новых автомобилей в марте упали почти в два раза.

Рынок автомобилей в России: март 2025 - 79,8 тыс. новых машин, лидерство LADA. Обзор продаж за первый квартал.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
04.04.2025, 11:11·2 мин
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Фото: Autostat.ru

В России по итогам марта 2025 года было продано 79,8 тыс. новых легковых автомобилей. Эти данные были представлены в ходе онлайн-трансляции «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по автомобильному рынку в России».

Специалисты из агентства «АВТОСТАТ» отметили, что объем продаж в марте лишь незначительно превысил февральские показатели (78 тыс. шт.), однако снизился на 45,5% по сравнению с мартом прошлого года (146,5 тыс. шт.).

По данным экспертов, более 65% всех проданных автомобилей в начале весны были от пяти различных производителей. На первом месте по-прежнему остается отечественная марка LADA, продав 25,2 тыс. машин в прошлом месяце. В пятерку лидеров по итогам марта также вошли китайские бренды Haval (9,8 тыс. шт.), Chery (8,4 тыс. шт.), Geely (5,1 тыс. шт.) и Changan (3,8 тыс. шт.).

Что касается первого квартала текущего года, то за этот период было продано 246,9 тыс. новых легковых машин. Это на 25,3% меньше, чем за январь-март 2024 года. Более подробную информацию о продажах и популярных моделях можно найти здесь.

Источник

Авторынок россии (242)Легковые автомобили (239)Продажи (441)Haval (156)Марки-лидеры (117)Changan (120)Chery (169)Geely (172)Lada (576)Конференции (103)

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