Продажи автомобилей Solaris увеличились более чем в два раза

Агентство «АВТОСТАТ» сообщает, что за первые девять месяцев 2025 года в России реализовано 21 502 новых автомобиля Solaris. Показатель продаж этой марки вырос в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В результате рыночная доля бренда Solaris почти утроилась — с 0,85% до 2,4%. Основная часть продаж пришлась на кроссовер HC: его выбрали 7 912 покупателей, что составляет 37% от общего объема реализации автомобилей марки.

Второе и третье места по популярности заняли кросс-хэтчбек KRX и седан KRS, объемы продаж которых составили 5 513 и 5 262 экземпляра соответственно. На долю седана HS пришлось 2 815 реализованных автомобилей, что эквивалентно 13% от общего количества.

Аналитики «АВТОСТАТ» подчеркивают, что спрос на автомобили Solaris в России продолжает расти: третий месяц подряд продажи достигают рекордных показателей. В сентябре удалось реализовать свыше 4 тысяч новых автомобилей этой марки.