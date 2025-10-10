Главная Новости Продажи Продажи автомобилей Solaris увеличились более чем в два раза
Новости

Продажи автомобилей Solaris увеличились более чем в два раза

Продажи новых автомобилей Solaris в России за 9 месяцев 2025 года выросли в 2,2 раза, достигнув 21 502 машин и увеличив рыночную долю бренда.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
10.10.2025, 09:43·1 мин
single
Фото: Autostat.ru

Агентство «АВТОСТАТ» сообщает, что за первые девять месяцев 2025 года в России реализовано 21 502 новых автомобиля Solaris. Показатель продаж этой марки вырос в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В результате рыночная доля бренда Solaris почти утроилась — с 0,85% до 2,4%. Основная часть продаж пришлась на кроссовер HC: его выбрали 7 912 покупателей, что составляет 37% от общего объема реализации автомобилей марки.

Второе и третье места по популярности заняли кросс-хэтчбек KRX и седан KRS, объемы продаж которых составили 5 513 и 5 262 экземпляра соответственно. На долю седана HS пришлось 2 815 реализованных автомобилей, что эквивалентно 13% от общего количества.

Аналитики «АВТОСТАТ» подчеркивают, что спрос на автомобили Solaris в России продолжает расти: третий месяц подряд продажи достигают рекордных показателей. В сентябре удалось реализовать свыше 4 тысяч новых автомобилей этой марки.

Источник

Авторынок россии (418)Легковые автомобили (407)Продажи (661)Solaris (34)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация