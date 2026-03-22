Президент Toyota по-прежнему «верит в Калле Рованперю»

Вчера стало известно, что двукратный чемпион мира по ралли Калле Рованперя вынужден отказаться от участия в японской гоночной серии Super Formula в 2026 году по состоянию здоровья. Напомним, что ранее Рованперя объявил о намерении перейти из ралли в кольцевые гонки, однако реализовать этот план теперь не удастся.

Президент Toyota Motor Corporation Акио Тоёда прокомментировал ситуацию, отметив, что новость об отказе Рованпери от выступлений стала разочарованием для команды и болельщиков. По словам Тоёды, спортсмен проявил максимум усилий, чтобы адаптироваться к новым условиям и одноклассным гоночным автомобилям. Его желание прогрессировать было очевидно на каждом этапе тестовых заездов.

«Каждый раз, когда он выходил на трассу, было заметно, как растёт его скорость и улучшаются результаты на круге», — подчеркнул Тоёда, добавив, что агрессивный стиль пилотирования Рованпери приносил свои плоды. Однако, несмотря на все старания, организму гонщика оказалось сложно приспособиться к новым физическим нагрузкам.

После очередной медицинской проверки руководство и спортсмен приняли непростое решение — отказаться от участия в сезоне Super Formula ради сохранения здоровья Калле Рованпери.

Акио Тоёда также взял на себя ответственность за принятое решение и извинился перед болельщиками, а также всеми, кто поддерживал финского гонщика. Он выразил уверенность, что в будущем Рованперя сможет вернуться к реализации своей мечты о выступлениях в кольцевых гонках, подчеркнув, что эта история ещё не окончена.