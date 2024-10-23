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Почему россияне массово приобретают подержанные автомобили марки "семерка". Мнение эксперта Шапарина.

Отечественный паркетник ВАЗ-2107 стал безоговорочным лидером продаж в России за ушедший сентябрь. По данным экспертов, спрос на эту модель обусловлен отсутствием у граждан достаточной суммы для покупки более дорогого подержанного автомобиля.
А
Антон Звонкий
23.10.2024, 10:52·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Отечественный паркетник ВАЗ-2107 стал безоговорочным лидером продаж в России за ушедший сентябрь. По данным экспертов, спрос на эту модель обусловлен отсутствием у граждан достаточной суммы для покупки более дорогого подержанного автомобиля. В случае неотложной необходимости владельцы приобретают авто из самого доступного сегмента.

Согласно оценкам, цены на «семерки» находятся в диапазоне от 100 до 150 тысяч рублей. Если желание позволяет, можно найти варианты и по более низкой цене. Такие автомобили пользуются популярностью и быстро распространяются среди тех, кому важно лишь наличие транспортного средства для передвижения.

Кроме того, в предыдущем месяце отмечен рост интереса к новым автомобилям в России. Многие жители страны поспешили приобрести транспортное средство до увеличения акцизного сбора в октябре.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что на автомобильном рынке России ожидают появления новых китайских внедорожников, созданных на базе моделей Nissan Patrol и Qashqai от компании Oting.

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Статистика авторынка (42)Подержанные (15)

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