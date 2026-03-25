Под брендом Volga на конвейер запущен первый автомобиль

В Нижнем Новгороде завершены работы по подготовке производственной базы и оборудования для запуска серийного выпуска автомобилей Volga. Как сообщается в официальном телеграм-канале бренда, первый автомобиль этой марки уже прошёл начальные этапы сборки на главном конвейере завода.

Первая модель, которая появится в продаже на российском рынке — это кроссовер Volga K50, выступающий в роли флагмана. Модель базируется на платформе класса D. Технические характеристики включают 2-литровый турбированный двигатель мощностью 238 лошадиных сил и 8-ступенчатую автоматическую коробку передач. Автомобиль оснащён системой полного привода. Габариты кроссовера составляют: длина — 4 770 мм, ширина — 1 895 мм, а колесная база равна 2 845 мм. В стандартной комплектации предусмотрен так называемый «зимний пакет».

Кроссовер Volga K50 выделяется оригинальным дизайном решётки радиатора, благодаря чему автомобиль легко узнаваем на дороге. Внутри салона установлена панорамная крыша с люком, предусмотрена атмосферная контурная подсветка, а за звук отвечает аудиосистема с 12 динамиками.

Официальный старт продаж нового кроссовера Volga K50 намечен на лето 2026 года.