По итогам квалификации Гран-при Лас-Вегаса гонщики Cadillac F1 заняли привычные для команды позиции. Ни Серхио Перес, ни Валттери Боттас не смогли пробиться во вторую сессию. При этом Серхио Перес оценил выступление команды как достаточно уверенное.

Серхио Перес (18-й): «Мы уверенно выступили сегодня, показав обнадёживающий темп и опередив несколько других машин. С одной стороны, это свидетельство нашей растущей конкурентоспособности, с другой, мы всё-таки расстроены.

Есть ряд моментов, с которыми можно было справиться и получше, а также мне не удалось воспользоваться слипстримом, потому что между мной и напарником на трассе оказалась ещё какая-то машина, а это всегда усложняет задачу.

Но в процессе подготовки к завтрашнему дню мы должны прежде всего учесть позитивный опыт. Важно, чтобы команда продолжала действовать сообща, чтобы в гонке постараться показать как можно более высокий результат».

Валттери Боттас (21-й): «Соперничество на трассе было очень плотным, и в итоге впечатления остались неплохие – полагаю, мы сделали шаг вперёд по сравнению с предыдущими этапами.

Сложнее всего было разобраться с шинами. Сцепление в Лас-Вегасе на низком уровне, но в этом нет ничего нового, и с этим можно справиться – просто на трассе немного скользко.

К сожалению, в своей последней попытке я не мог воспользоваться слипстримом, потому что первым выехал на трассу. Мне немного не повезло, и я потерял около трёх десятых.

Но несколько соперников получат штрафы, поэтому, по-моему, завтра наша стартовая позиция немного улучшится. В Лас-Вегасе сложно что-то прогнозировать, здесь может произойти всё, что угодно – завтра самый важный день уик-энда, и надеюсь, что мы сможем дать бой соперникам».