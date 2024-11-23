Главная Новости Alpine F1 Team Пьер Гасли удивил квалификацией!
Новости

Пьер Гасли удивил квалификацией!

Пилот команды Пьер Гасли не мог скрыть своего восторга после третьего места на квалификации в Лас-Вегасе. Гасли поделился своими эмоциями, отметив, что это было для него неожиданно.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
23.11.2024, 11:11·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Пилот команды Пьер Гасли не мог скрыть своего восторга после третьего места на квалификации в Лас-Вегасе. Гасли поделился своими эмоциями, отметив, что это было для него неожиданно. Он отметил, что проехал невероятный круг на трассе, окруженной стенами, на которой необходимо постоянно рисковать, чтобы показать хороший результат.

Пьер Гасли подчеркнул, что адреналин бурлил в его крови, но пересекая финишную черту, он почувствовал, что справился с задачей. Узнав о своем третьем месте от инженера через радио, он признал, что был поражен этой новостью.

Гасли выразил радость и удовлетворение, отметив, что его машина себя великолепно вела. Он также отметил, что для команды это замечательный период после двойного подиума в Бразилии. Пилот выразил надежду на то, что сможет удержаться на этой позиции и на гонке.

Источник

Пьер Гасли (62)Alpine F1 Team (119)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

СтатьиОбзорыТесты

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация