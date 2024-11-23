Пьер Гасли удивил квалификацией!

Пилот команды Пьер Гасли не мог скрыть своего восторга после третьего места на квалификации в Лас-Вегасе. Гасли поделился своими эмоциями, отметив, что это было для него неожиданно. Он отметил, что проехал невероятный круг на трассе, окруженной стенами, на которой необходимо постоянно рисковать, чтобы показать хороший результат.

Пьер Гасли подчеркнул, что адреналин бурлил в его крови, но пересекая финишную черту, он почувствовал, что справился с задачей. Узнав о своем третьем месте от инженера через радио, он признал, что был поражен этой новостью.

Гасли выразил радость и удовлетворение, отметив, что его машина себя великолепно вела. Он также отметил, что для команды это замечательный период после двойного подиума в Бразилии. Пилот выразил надежду на то, что сможет удержаться на этой позиции и на гонке.