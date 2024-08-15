Пагани утверждает, что 70 процентов проданных Утопий оснащены механической трансмиссией

Представленная Pagani Utopia предлагает функцию, которой не обладал ее предшественник Huayra: опциональную семиступенчатую механическую коробку передач. Пока оказалось, что она намного популярнее однодисковой автоматической коробки передач.

«На данный момент у нас более 70 процентов клиентов, выбравших механическую коробку передач», - рассказал коммерческий директор Ханнес Занон Motor1 во время презентации Utopia Roadster в Монтерее.

Это число не должно вызывать удивления. Производители высокопроизводительных автомобилей от нишевых производителей заметили увеличение спроса на автомобили с третьей педалью. Это большой сдвиг по сравнению с 10 лет назад, когда казалось, что все, что дороже Miata, имело автоматическую коробку передач. Переход не был легкой задачей для Pagani, который должен был создать коробку передач, способную выдерживать крутящий момент 1100 Нм.

«[Коробку передач] было трудно разработать, потому что это означало для нас разработку специфических компонентов, которые мы не можем найти на рынке», - сказал Занон. «Вы должны разработать коробку передач и сцепление, которые могут выдерживать такую ​​мощность и все равно сохранять правильное ощущение. Она должна быть управляемой и легкой в управлении, и так оно и есть. Поэтому нам пришлось разработать собственное сцепление и начать разрабатывать сцепление внутри Pagani. И это первый раз, когда мы делаем что-то подобное».

Трансмиссия Utopia использует первую передачу с обратным расположением, где 1-я передача находится внизу и слева, прямо под реверсом. Сцепление - это трехдисковая установка диаметром 215 мм, согласно Занону.

«[Сцепление] не очень напряжено, так как мы перестраховались», - сказал он. «У большинства наших клиентов очень длинные интервалы, прежде чем им придется менять сцепление. Обычно они меняют сцепление на 20 000-25 000 километров, и это при довольно агрессивном стиле вождения».

Pagani, который построил 40 автомобилей Utopia, не одинок в предложении ручной коробки покупателям высокопроизводительных спортивных автомобилей. Оборудованный механической коробкой передач Porsche 911 GT3 давно превосходит версию PDK в Америке. Также стоит упомянуть о лимитированной модели Valour от Aston Martin и новичке на рынке - гиперкаре Nilu.

Спрос на механические коробки передач в верхнем ценовом сегменте растет, но то же самое нельзя сказать о более доступных спортивных автомобилях. На рынке сейчас менее двух десятков производительных автомобилей, которые можно приобрести с механической коробкой передач, и BMW - производитель четырех из них - собирается отказаться от ручной коробки до конца десятилетия.

Надеемся, что спрос на механическую коробку передач со временем начнет постепенно увеличиваться, хотя с увеличением гибридизации и активных систем безопасности на рынке все сложнее предполагать положительный результат. По крайней мере, богатые довольны. Это все, что имеет значение, верно?