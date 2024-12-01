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Оливер Оукс: Решение о будущем Окона ещё не принято

После завершения Гран При Катара телеканал Sky Sports из Великобритании сообщил о возможной замене Джека Дуэн на Эстебана Окона на последнем этапе сезона в Абу-Даби.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
01.12.2024, 23:51·2 мин
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Фото: F1news.ru

После завершения Гран При Катара телеканал Sky Sports из Великобритании сообщил о возможной замене Джека Дуэн на Эстебана Окона на последнем этапе сезона в Абу-Даби. Руководитель команды Alpine Оливер Оукс подтвердил, что обсуждения на эту тему ведутся, но окончательное решение еще не принято.

«Мы рассматриваем этот вариант, однако окончательного решения пока нет, – пояснил Оливер Оукс на пресс-конференции после гонки. – Ситуация довольно сложная, поскольку Эстебан не является исключительно нашим гонщиком. У него есть контракт с Mercedes, и, естественно, он хотел бы освободиться от обязательств как можно скорее».

«Полагаю, что это взаимное желание. Для нас было бы хорошо, если бы Джек смог присоединиться к нам раньше, а для Эстебана было бы лучше уйти пораньше. Я считаю, что этот вариант устраивает всех сторон, поэтому обсуждение такого сценария вполне логично».

Руководитель Mercedes Тото Вольфф добавил, что в понедельник он продолжит переговоры с Alpine относительно дальнейших шагов по Эстебану Окону: «Прежде всего, у нас существует контракт, согласно которому Эстебан предоставляется Alpine в качестве гонщика, и этот контракт истекает в конце года. Это базовое положение».

«Для будущего Эстебана будет лучше начать сотрудничество с Haas раньше, и возможно, это зависит от того, будет ли он участвовать в гонке в Абу-Даби или нет. Мы обсудили этот вопрос сегодня и продолжим переговоры завтра».

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