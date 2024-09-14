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Неудачная подготовка квалификации: обстоятельства Окона.

Пилот команды AlphaTauri - Пьер Гасли, который продемонстрировал тринадцатое время в квалификации Гран При Азербайджана, был дисквалифицирован за превышение лимита расхода топлива в 100 кг/ч.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
14.09.2024, 20:51·2 мин
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Фото: F1news.ru

Пилот команды AlphaTauri - Пьер Гасли, который продемонстрировал тринадцатое время в квалификации Гран При Азербайджана, был дисквалифицирован за превышение лимита расхода топлива в 100 кг/ч.

Его партнёр по команде - Эстебан Окон, задел стену в заключительной попытке первой квалификационной сессии и показал лишь двадцатый результат. Это означает, что пилоты Alpine стартуют гонку в Баку с последнего ряда старта.

Эстебан Окон заявил: «Я столкнулся с непростым уик-эндом. У меня возникли технические проблемы в первой тренировке, а затем и в третьей, из-за чего мне мало удалось покататься на треке. Я не смог провести стандартную подготовку к квалификации, что заставило меня стартовать с отставанием.

Мы не смогли настроить машину оптимально, поэтому мне пришлось давить на педаль газа, чтобы показать приемлемое время. Я немного улучшил результат в заключительной попытке, но, к сожалению, этого оказалось недостаточно, чтобы подняться в выше в таблице. И в итоге я задел стену.

Постараемся извлечь максимум из возможностей на гонке, которая обещает быть насыщенной событиями на этой трассе».

Пьер Гасли (дисквалифицирован) отметил: «Я доволен выступлением в квалификации. Конечно, жаль, что из-за небольшого превышения расхода топлива меня дисквалифицировали. Мы понимали, что нам будет сложно пройти во вторую часть квалификации из-за сложности управления машиной весь уик-энд, что подтверждали результаты тренировок».

«Я доволен своими кругами в квалификации, хотя результат и не впечатляет. Но это была одна из наших наиболее удачных квалификаций в этом сезоне. Машина была очень скользкой, задним покрышкам не хватало сцепления, но я смог показать прирост».

«На гонке важно сохранять хладнокровие – постараемся бороться. На этой трассе обычно происходят захватывающие события, и всё может произойти, поэтому я собираюсь постараться максимально, чтобы пробиться вперед с последних позиций».

Источник

Пьер Гасли (46)Alpine F1 Team (91)Эстебан Окон (44)

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