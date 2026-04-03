Главная Новости Авторынок россии Volga представила свою вторую модель — седан C50
Volga представила свою вторую модель — седан C50

Volga представила бизнес-седан C50 с 2-литровым двигателем и роботизированной коробкой, старт продаж в России намечен на лето 2026 года.
Редакция
03.04.2026, 13:21·1 мин
Фото: Autostat.ru

Российская автомобильная марка Volga расширяет свою модельную линейку. После недавнего дебюта кроссовера K50 компания анонсировала выпуск новой модели — бизнес-седана C50. Официальное сообщение об этом поступило через телеграм-канал бренда.

Авто будет доступно для покупки летом 2026 года. По информации производителя, длина Volga C50 составит 4 825 мм, ширина — 1 880 мм, а колесная база достигнет 2 800 мм.

Под капотом новинки предусмотрено два варианта двигателя: 2-литровый силовой агрегат мощностью 150 или 200 л.с. Оба варианта комплектуются 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Источник

Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация