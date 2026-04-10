Бренд Volga анонсировал свою третью модель — кроссовер K40

Кроссовер Volga K40 представлен официально: старт продаж в России намечен на лето 2026 года, доступно два турбомотора и широкий набор опций.
Демид Поршнев
10.04.2026, 13:33·2 мин
Российский автомобильный бренд Volga анонсировал выпуск нового среднеразмерного кроссовера K40. Старт продаж этой модели планируется на лето 2026 года, об этом сообщает официальный телеграм-канал марки.

Дизайн кроссовера выполнен с акцентом на выразительные рельефные линии кузова. В глаза бросается узнаваемая фирменная решетка радиатора, а также узкая светодиодная оптика. Разработчики оснастили модель панорамной крышей, современной системой климат-контроля, а также функциями подогрева и вентиляции сидений. В комплектацию добавили «зимний» пакет, адаптивный круиз-контроль, камеру кругового обзора, систему удержания в полосе и другие современные опции.

Покупателям предложат два варианта силовых агрегатов: первый — турбированный двигатель объемом 1,5 литра мощностью 147 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач (7DCT) и передним приводом. Второй вариант — 2-литровый турбомотор, развивающий 200 л.с., с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией (8АТ) и системой полного привода.

Ранее бренд Volga уже представил две другие новинки — флагманский кроссовер K50 и седан C50. Выпуск автомобилей организуют в Нижнем Новгороде, а продажи начнутся уже этим летом.

Авторынок россии (747)Новинки (676)Suv (317)Кроссоверы (299)Отечественные марки (136)Volga (16)Volga k40 (2)

