Никола Цолов доминировал в гонке Формулы 3.

Никола Цолов одержал победу в гонке Формулы 3 в Монако и установил рекорд, выиграв пятый раз в этом сезоне. На подиуме также оказались Роман Билински и Мари Боя.

Утром в Монако было солнечно, температура воздуха составляла +19С, а трасса прогрелась до +22С. Гонку пропустил Джеймс Хедли из-за травмы руки, полученной в предыдущем спринте.

Цолов успешно начал гонку с первой позиции и удержал лидерство. Билински жестко сражался с Бои за второе место на старте. Единственное изменение позиций в первой десятке случилось, когда Тим Трамниц опередил Ноэля Леона, завоевав пятое место.

На втором круге Цолов увеличил отрыв от Билински до одной секунды. Бруно дель Пино вынужден был заехать в боксы после повреждений, полученных в результате столкновения с Николой Маринанджели.

Гонщики на первых кругах не рисковали, но стратегически подгоняли соперников, используя DRS. На девятом круге отрыв Цолова увеличился до двух секунд перед Билински, который оторвался от Бои более чем на секунду.

Жерар Си заехал в боксы на двенадцатом круге из-за проблем с шинами. Брэд Бенавидес получил штраф на пятнадцатом круге за преимущество при обгоне. Никола Лакорте также вынужден был покинуть гонку из-за технических неполадок.

На семнадцатом круге отрыв Цолова от Билински составил семь секунд. Боя продолжал набирать обороты и напоминал о себе Каллуму Вуазену. Важный момент произошел на восемнадцатом круге, когда Ноэль Леон выбыл из-за аварии.

Цолов уверенно финишировал первым на гонке, показав лучший результат на последнем круге. Эта победа помогла ему подняться на третье место в общем зачете сезона.

Роман Билински завоевал второе место, показав лучший результат в своей карьере. Мари Боя финишировал третьим и поднялся на подиум впервые с прошлого года.

Таким образом, Никола Цолов продолжает показывать отличные результаты в Формуле 3, а остальные участники гонки тоже продемонстрировали высокий уровень мастерства и профессионализма.