Возвращение нового Renault Espace к истокам MPV предвосхищает концепт R-Space Lab

Renault намекнула на возможное возвращение культового Espace в качестве минивэна, если на рынке появится достаточный спрос. Французский автопроизводитель представил концепт-кар R-Space Lab — эффектную новинку, которая продолжает линию MPV, оставленную компанией в 2023 году, когда шестое поколение Espace превратилось в очередной SUV.

Новая концепция, название которой почти совпадает с E-Space, имеет длину 4,5 метра и высоту 1,52 метра. Эти габариты делают R-Space Lab на 20 сантиметров короче и на 12 сантиметров ниже, чем нынешний Espace SUV, производство которого в версии с правым рулем было прекращено после того, как Renault разочаровалась в перспективах продажи крупных автомобилей на британском рынке.

«R-Space — это источник идей, мы называем его лабораторным автомобилем», — заявил главный креативный директор Renault Group Лоренс ван ден Акер на презентации концепта в Париже. По его словам, разработка ориентирована на удобство пассажиров. Внутри — просторный, трансформируемый салон на пять мест, а несколько инноваций из этого проекта будут внедрены в будущих моделях Renault, отметил глава бренда Фабрис Камболив.

Останется ли концепция полностью в серийном производстве — пока неизвестно. «Я большой поклонник минивэнов, но понимаю, что рынок пока не повернулся в их сторону», — признался дизайнерский руководитель. Тем временем на европейский рынок выходят китайские минивэны, такие как XPeng X9 и Zeekr 9X, которые намерены переключить интерес покупателей с SUV обратно на MPV. В рамках нового пятилетнего плана Renault делает ставку на противодействие китайской конкуренции с помощью ускоренных двухлетних циклов разработки, инвестиций в современные системы автономного вождения и гибридные силовые установки с увеличенным запасом хода.