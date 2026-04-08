Новый MG 07 станет партнёром IM5 и предложит доступную альтернативу Porsche Taycan

MG анонсировала скорый выход новой модели MG 07, которая, по словам представителей компании, станет еще одним доступным конкурентом Porsche Taycan. Примечательно, что эта новинка займет место ниже MG IM5 в модельной линейке бренда, находящегося под контролем китайской корпорации.

Официальная премьера MG 07 состоится на Пекинском автосалоне уже в этом месяце. Отметим, что новая модель будет полностью самостоятельной разработкой и не связана с уже продающимся в Китае бензиновым и гибридным седаном MG7. Предполагается, что автомобиль будет построен на модульной платформе SAIC ‘Nebula’, поддерживающей как гибридные, так и полностью электрические силовые установки.

Судя по первым тизерам, дизайн MG 07 явно вдохновлен Porsche Taycan. Сзади автомобиль получил светодиодную полосу на всю ширину кузова, а по бокам выделяются контрастные расширенные колесные арки и потайные дверные ручки. Также на опубликованных фотографиях заметны светодиодные фары, напоминающие предрестайлинговый вариант Taycan с четырьмя точками, а под ними — декоративная вентиляция.

В верхней части лобового стекла заметен выступ, аналогичный тому, что используется в более дорогой модели MG IM5. Это может указывать на наличие автопилота: по всей видимости, выступ скрывает LiDAR-датчик, необходимый для реализации функций автономного вождения уровня 2+ и выше. Такая система позволяет автомобилю самостоятельно управлять, тормозить и ускоряться в различных дорожных ситуациях.

Технические характеристики MG 07 пока не раскрываются. Ожидается, что автомобиль будет конкурировать с такими моделями, как BYD Seal и Tesla Model 3, которые способны преодолевать более 350 миль на одной зарядке, а некоторые версии — и свыше 400 миль. Для успешной конкуренции MG 07 потребуется, по крайней мере, не уступать этим показателям. Впрочем, запас хода, вероятнее всего, не дотянет до показателей MG IM5 Long Range, который благодаря аккумулятору на 100 кВт·ч способен проезжать до 440 миль без подзарядки.

Пока остается неизвестным, появится ли MG 07 на рынке Великобритании после мировой премьеры. Редакция Auto Express направила официальный запрос представителям MG для получения комментариев.