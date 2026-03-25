Определены топ-10 массовых автомобилей в России, наиболее выгодных для перепродажи

Эксперты платформы «Авто.ру Бизнес» опубликовали результаты свежего исследования, посвящённого остаточной стоимости автомобилей на российском рынке. Аналитики проанализировали данные объявлений о продаже новых авто и предложения на вторичном рынке за 2025 год, чтобы определить модели, которые лучше всего сохраняют свою стоимость спустя три года после покупки. Итоги этого рейтинга стали известны редакции «Автоновости дня».

Исследование основывалось на показателе остаточной стоимости, который демонстрирует, какую часть от средней стоимости нового автомобиля удаётся сохранить при перепродаже. Этот критерий становится важным ориентиром для потенциальных покупателей, позволяя заранее оценить будущие расходы на владение машиной.

Рейтинг 2025 года вновь возглавили популярные модели с высоким уровнем спроса и предсказуемой экономикой эксплуатации. Возглавил список внедорожник LADA Niva Legend, который отличился тем, что на вторичном рынке его средняя цена оказалась даже выше, чем у новых экземпляров. Остаточная стоимость этой модели составила 103,2%. Так, спустя три года после покупки, LADA Niva Legend можно продать в среднем за 928 тысяч рублей, что превышает её изначальную цену.

В пятёрке лидеров среди массовых моделей по сохранению стоимости также оказались LADA Granta с показателем 98,3% и внедорожник LADA Niva Travel — 96%. Среди иномарок лучшими стали кроссоверы Kia Sportage (87,6%) и Mazda CX‑4 (85%).

ТОП-10 массовых моделей с лучшей остаточной стоимостью:

LADA Niva Legend — 103,2% (средняя цена новой: 899 тыс. руб.; средняя цена через три года: 928 тыс. руб.) LADA Granta — 98,3% (848 тыс. → 834 тыс. руб.) LADA Niva Travel — 96% (1,19 млн → 1,14 млн руб.) Kia Sportage — 87,6% (3,85 млн → 3,37 млн руб.) Mazda CX‑4 — 85% (3,31 млн → 2,81 млн руб.) Hyundai Tucson — 84,8% (3,82 млн → 3,24 млн руб.) Kia Sorento — 83,2% (4,94 млн → 4,11 млн руб.) УАЗ «Патриот» — 82,9% (1,7 млн → 1,41 млн руб.) LADA Vesta — 82,7% (1,52 млн → 1,26 млн руб.) Lexus RX — 82,6% (10,27 млн → 8,48 млн руб.)

В отдельной категории аналитики рассмотрели китайские автомобили, представив рейтинг моделей, которые лучше всего сохраняют свою стоимость на трёхлетнем рубеже. Здесь лидерами стали внедорожники с рамной конструкцией и востребованные кроссоверы.

ТОП‑5 китайских моделей с лучшей остаточной стоимостью:

Tank 300 — 77,4% (4,34 млн → 3,36 млн руб.) Haval H9 — 76,8% (4,23 млн → 3,24 млн руб.) Changan Hunter Plus — 76,4% (3,62 млн → 2,77 млн руб.) Haval M6 — 76,3% (2,21 млн → 1,69 млн руб.) Haval Jolion — 75,1% (2,39 млн → 1,8 млн руб.)

Напомним, что ранее подобное исследование по ликвидности автомобилей проводил автоэксперт Сергей Целиков. Он сравнил цены 20 популярных моделей 2023 и 2025 годов выпуска на начало 2026 года, используя данные с трёх крупных классифайдов. В результате был составлен рейтинг машин, которые меньше всего теряют в цене за двухлетний период эксплуатации.

Автор материала: Иван Бахарев