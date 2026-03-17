Определены лидеры продаж среди кроссоверов и внедорожников в России: «Лада» вышла впереди Haval

LADA Niva Travel в течение второй недели подряд сохраняет звание самого продаваемого внедорожника в сегменте SUV на российском рынке. По итогам 11-й недели 2026 года, с 9 по 15 марта, объем продаж этой отечественной модели достиг 1179 автомобилей. Такие данные предоставило агентство «Автостат» со ссылкой на сведения АО «ППК».

Китайский кроссовер Haval Jolion вновь занял второе место в рейтинге самых популярных новых SUV в России. За отчетную неделю этот автомобиль приобрели 1157 покупателей по всей стране. Замыкает тройку лидеров модель Tenet T7. Этот автомобиль, являющийся аналогом Chery Tiggo 7 Pro, разошелся тиражом в 1046 экземпляров за тот же период.

На четвертой позиции оказался Haval M6, который выбрали 770 российских автолюбителей. Следом расположился Tenet T4 с результатом 743 реализованных автомобиля за неделю, что позволило ему занять пятую строчку рейтинга.

Шестое место досталось кроссоверу Belgee X50, сочетающему белорусские и китайские технологии. Его продажи составили 537 единиц. Далее в списке следуют Geely Monjaro с показателем 505 автомобилей и Mazda CX-5, которую за неделю приобрели 440 раз. В десятке лидеров также оказались Haval F7, разошедшийся тиражом в 309 штук, и Solaris HC, продажи которого достигли 308 экземпляров.

Отмечается, что в феврале объем продаж LADA Niva Travel составил 3054 автомобиля. Эта модель опередила по популярности LADA Vesta и заняла второе место по продажам среди всех моделей LADA, уступив только неизменному лидеру — Granta.

Ранее аналитики агентства «Автостат» обнародовали данные, согласно которым впервые за последние три года российские автомобили опередили по продажам китайских конкурентов. В феврале продажи отечественных моделей достигли 31,6 тысячи единиц, тогда как автомобили китайских брендов разошлись тиражом в 31,1 тысячи экземпляров.

