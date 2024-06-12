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Регионы Российской Федерации, где автомобили «сделаны у нас» ценят больше всего

В связи с празднованием Дня России специалисты агентства «АВТОСТАТ» проанализировали автопарк легковых автомобилей и определили регионы с наибольшей долей зарегистрированных отечественных марок (на начало 1 января 2024 года).
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
12.06.2024, 08:02·2 мин
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Фото: Autostat.ru

В связи с празднованием Дня России специалисты агентства «АВТОСТАТ» проанализировали автопарк легковых автомобилей и определили регионы с наибольшей долей зарегистрированных отечественных марок (на начало 1 января 2024 года).

По данным агентства, самая высокая доля легковых автомобилей российского производства зарегистрирована на Северном Кавказе. Особенно патриотично настроенным регионом является Дагестан, где доля составляет 69%. То есть около 70% автомобилей, находящихся на учете в этой республике, произведены отечественными брендами, в то время как оставшиеся 31% – это зарубежные машины.

В Ингушетии данная цифра составляет 64%, в Чечне – 63%, в Кабардино-Балкарии – 62%, в Северной Осетии – 60%. В целом по Северо-Кавказскому Федеральному Округу доля российских автомобилей составляет 59%. Именно здесь отечественные машины превосходят зарубежные по количеству.

В остальных семи федеральных округах ситуация обратная – преимущество отдается легковым автомобилям иностранных брендов. Наибольший перекос наблюдается на Дальнем Востоке, где зарубежные марки занимают 88% рынка, в то время как российские – лишь 12%. Разница более чем в 7 раз!

Лидером антирейтинга среди регионов России оказался Приморский край, где только 4,5% автомобилей принадлежат отечественным производителям. В Хабаровском крае и на Сахалине доля составляет 6%, а на Камчатке – 8%. Отдельно стоит выделить западный регион – Калининградскую область, где 6,5% автопарка приходится на отечественные марки.

Более подробную информацию о зарегистрированных автомобилях в разрезе по федеральным округам, регионам и другим параметрам можно найти в отчете «Парк ТС в РФ на 01.01.2024 г.», подготовленном специалистами агентства «АВТОСТАТ».

Источник

Дальний восток (1)Легковые автомобили (39)Иномарки (16)Парк (12)Регионы (2)Федеральные округа (2)Отечественные марки (4)Регионы-лидеры (1)Скфо (1)

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