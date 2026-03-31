Changan CS75 Pro: в России вскоре появится новый 7-местный кроссовер

Кроссовер Changan CS75 Pro с семиместным салоном выходит на российский рынок. Об этом официально сообщила пресс-служба автопроизводителя.

Автомобиль комплектуется силовой установкой из линейки Blue Core, которая развивает мощность 181 л.с. и крутящий момент 280 Н*м. В паре с этим мотором работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач (7DCT). Габариты нового кроссовера составляют: длина — 4748 мм, ширина — 1870 мм, а колесная база достигает 2786 мм. В задней части используется независимая многорычажная подвеска, а диаметр колесных дисков — 19 дюймов.

Changan CS75 Pro разработан с учетом особенностей российского климата. Производитель оснастил новинку специальным «зимним пакетом», который включает в себя подогрев рулевого колеса, передних сидений, лобового стекла и наружных зеркал.

В перечень оснащения кроссовера вошли современные системы безопасности и комфорта, такие как адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение, контроль сохранения полосы движения и камеры кругового обзора на 360 градусов. Кроме этого, предусмотрен электропривод багажной двери, шумоизоляционные стекла спереди и панорамная крыша размером 1245×808 мм. Мультимедийная система получила дисплей диагональю 14,6 дюйма с поддержкой Android Auto и Apple Car Play.