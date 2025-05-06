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Мика Шумахера рассматривают на роль в Cadillac.

Новая команда Cadillac в Формуле 1: Мик Шумахер - главный кандидат. Ральф Шумахер уверен: Мик заслуживает место в Cadillac благодаря опыту и профессионализму в гонках.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
06.05.2025, 15:21·2 мин
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Фото: F1news.ru

В ближайшем сезоне чемпионата Формулы 1 планируется дебют новой команды – Cadillac. По словам руководителя Грэма Лоудона, в настоящее время рассматривается восемь потенциальных кандидатур гонщиков, однако окончательное решение еще не принято. Тем не менее, по последней информации, у Мика Шумахера есть все шансы стать частью новой команды.

Немецкая пресса сообщила, что Мик прибыл на Гран При Майами для переговоров с представителями Cadillac. Кроме того, он вместе с менеджером присутствовал на закрытой презентации, где были показаны логотипы и символика команды. После мероприятия Шумахер поставил "лайк" под записью команды в социальных сетях о данном событии.

Ральф Шумахер поделился мнением о своем племяннике, отметив: "Мик, несомненно, заслуживает места в Cadillac. Он опытный гонщик, выступавший в Формуле 1, прошедший через различные трудности. Тем не менее, он доказал свою способность справляться с любыми вызовами. Сейчас Мик успешно выступает в WEC, что важный фактор. Команда нуждается в пилоте, с которым можно строить будущее, который не разрушает машины и является настоящим командным игроком".

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