Мика Шумахера рассматривают на роль в Cadillac.

В ближайшем сезоне чемпионата Формулы 1 планируется дебют новой команды – Cadillac. По словам руководителя Грэма Лоудона, в настоящее время рассматривается восемь потенциальных кандидатур гонщиков, однако окончательное решение еще не принято. Тем не менее, по последней информации, у Мика Шумахера есть все шансы стать частью новой команды.

Немецкая пресса сообщила, что Мик прибыл на Гран При Майами для переговоров с представителями Cadillac. Кроме того, он вместе с менеджером присутствовал на закрытой презентации, где были показаны логотипы и символика команды. После мероприятия Шумахер поставил "лайк" под записью команды в социальных сетях о данном событии.

Ральф Шумахер поделился мнением о своем племяннике, отметив: "Мик, несомненно, заслуживает места в Cadillac. Он опытный гонщик, выступавший в Формуле 1, прошедший через различные трудности. Тем не менее, он доказал свою способность справляться с любыми вызовами. Сейчас Мик успешно выступает в WEC, что важный фактор. Команда нуждается в пилоте, с которым можно строить будущее, который не разрушает машины и является настоящим командным игроком".