MG представил второе поколение гибридного кроссовера ZS.

Британская компания MG представила информацию о новом поколении кроссовера ZS в версии Hybrid+, сконструированной для европейского рынка. Сведения об этом распространило издание SpeedMe.

Автомобиль получил гибридную установку, состоящую из 1,5-литрового бензинового двигателя и электромотора, общая мощность которых достигает 196 лошадиных сил. Установка работает с "автоматической" трансмиссией, а расход топлива составляет в среднем 5 литров на 100 километров.

В дизайне кроссовера присутствуют современные фары Full LED, объединенные световой полосой через решетку радиатора. На боках автомобиля установлены защитные элементы из пластика, на крыше – металлические рейлинги. В комплектацию также входят 18-дюймовые легкосплавные диски. Сзади MG ZS украшают обновленные горизонтальные фонари и спойлер на задней двери, что придает машине вид спортивного кроссовера.

В салоне автомобиля обнаруживается цифровая панель приборов диагональю 7 дюймов и информационно-развлекательная система с 12,3-дюймовым сенсорным HD-экраном. Ассистенты водителя теперь включают систему экстренного торможения с детекцией пешеходов и велосипедистов, систему удержания в полосе движения и адаптивный круиз-контроль.

MG ZS Hybrid+ поступит на испанский авторынок в конце лета. На данный момент стоимость автомобиля не разглашается. В MG подчеркивают, что новинка станет наиболее доступным гибридным кроссовером на рынке.