Mercedes: Антонелли не проводил сравнительные тесты

В первой половине мая гонщик Формулы 2 Кими Антонелли, который считается одним из возможных заменителей Льюиса Хэмилтона в команде Mercedes, провел серию частных испытаний на треке в Сильверстоуне.

Позже в прессе появилась информация о том, что тесты прошли с участием не только Антонелли, но и Мика Шумахера и Джорджа Расселла.

Европейские СМИ сообщили, что лучшее время, установленное Кими, оказалось на одном уровне с результатом Мика Шумахера, а скорость 17-летнего итальянца на длинных заездах превзошла скорость Расселла.

По информации изданий, выступление Антонелли настолько поразило руководство Mercedes, что было принято решение заключить с ним контракт на следующий сезон.

Сообщения о возможной сделке не остались без внимания со стороны Mercedes. В пятницу команда опубликовала заявление, в котором опровергла данную информацию.

По мнению Mercedes, в некоторых публикациях "частные тесты ошибочно были названы сравнительными, хотя это не соответствует реальности". Команда отметила, что гонщики выполняли круги в различных условиях и по разным программам.

"К сожалению, не проверенные слухи привели к появлению выводов, не отражающих реальную ситуацию", - добавили в Mercedes.

На следующей неделе запланированы еще одни трехдневные тесты с участием Антонелли и Шумахера на болиде 2022 года в Испании. "Мик и Кими отлично справились с поставленными задачами и программой тренировок. Мы с нетерпением ожидаем предстоящих тестов в ближайшую неделю", - гласит заявление команды Mercedes.