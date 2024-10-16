Потенциальная замена Максу Ферстаппену, названная Марко

Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко раскрыл карты и назвал потенциального претендента на звание следующей звезды Формулы-1. Этим гонщиком, по мнению Марко, может стать 13-летний Рокко Коронеле, участник программы молодых талантов Red Bull. Рокко - сын известного гонщика Тома Коронела, который выступает в европейском туринге.

«Рокко нас приятно удивил. Ему всего 13 лет, и он уже продемонстрировал потенциал, сопоставимый с Максом Ферстаппеном на старте его карьеры с Red Bull. Среди молодых гонщиков есть много талантливых ребят, но Рокко, безусловно, выделяется», - поделился восторженными впечатлениями Хельмут Марко.

Он также добавил: «Рокко производит впечатление очень зрелого и уверенного в себе. Учитывая его достаточно авторитарного отца, можно понять, откуда берутся такие качества. Но впечатлило меня то, насколько легко и естественно Рокко рассказывает о себе».

«Я поражён его способностью находить баланс между гонками и учёбой в школе. Я убежден, что у нас уже есть замена для Макса в случае, если он решит покинуть нашу команду», - заключил Хельмут Марко, намекая на потенциальное будущее сотрудничество с молодым талантом.