Макс Ферстаппен подтверждает: мы правильно приняли все решения

Макс Ферстаппен одержал победу на Гран При Канады, увеличив своё число побед в сезоне до 6 и в карьере до 60. При этом его преимущество перед Шарлем Леклером в личном зачёте выросло до 56 очков.

Следует отметить, что напарник Ферстаппена в команде Red Bull Racing, Серхио Перес, второй уик-энд подряд не смог завершить гонку из-за разбитой машины.

Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от победы, сказав: «Довольно сумасшедшая гонка, в которой много всего произошло! Но все наши принятые решения оказались верными.

Команда отлично сегодня поработала. Мы сохраняли спокойствие и в правильный момент провели пит-стопы. Автомобиль безопасности сыграл мне на руку, но и после я достаточно уверенно поддерживал отрывы.

Мне понравилось – было весело! Такие гонки нужны время от времени».

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