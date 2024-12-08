Льюис Хэмилтон: Я хотел насладиться этим моментом

Великолепный Льюис Хэмилтон провёл свою последнюю гонку за команду Mercedes в Абу-Даби, где за время сотрудничества смог выиграть целых шесть титулов чемпиона мира. По завершении гонки на трассе Яс-Марина он поделился своими эмоциями и впечатлениями.

Лидер команды Льюис Хэмилтон занял четвёртое место и отметил, что несмотря на сложность гонки, ему удалось получить удовольствие. Стартовав с шестнадцатой позиции, ему пришлось выжидать на шинах Hard, но затем на шинах Medium удалось прорваться наверх через пелотон. Хэмилтон выразил удовлетворение результатами и управлением своего болида.

После гонки Льюис Хэмилтон отметил, что был сосредоточен на том, чтобы запомнить свои эмоции, поскольку это был его последний заезд за команду Mercedes. Он выразил благодарность команде за 12 лет совместной работы и подчеркнул, что несмотря на будущие соперничества, связь с командой останется неизменной.

Пятый финишировавший Джордж Расселл выразил признательность Льюису Хэмилтону за его великолепную гонку и пример, которым он был для молодых гонщиков. Расселл пожелал Хэмилтону успехов в следующем этапе его карьеры и выразил надежду на будущие захватывающие схватки на трассе.

Расселл также отметил, что в текущем сезоне у него не хватило темпа для более высокого результата. Он выразил сожаление о том, что таким образом завершился сезон, однако выразил готовность работать над улучшением результатов в следующем году.

Руководитель команды Mercedes Тото Вольфф подчеркнул важность и продолжительность сотрудничества с Льюисом Хэмилтоном. Он подчеркнул, что несмотря на завершение гонки, связь и доверие между командой и гонщиком останутся навсегда. Вольфф выразил уверенность в том, что Хэмилтон всегда будет частью их семьи и пожелал ему успехов в будущем.