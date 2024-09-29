Льюис Хэмилтон: "Моя мечта – иметь семью"

Сегодня в нашем издании не одна, а целых две новости на матримониальные темы. Пилот команды Mercedes, Льюис Хэмилтон, в интервью The Times признался, что мечтает о семейной жизни, хотя на данный момент у него нет времени на отношения. Он выразил надежду, что его мечта воплотится в жизнь, однако, возможно, не скоро.

В настоящее время у Хэмилтона нет избранницы, и он даже не находится в отношениях.

«Должен прийти момент, когда я не смогу выступать на текущем уровне, – рассказал Льюис, который скоро отметит 40-летие. – Недавно у одного из моих близких друзей родился ребёнок, и я наблюдаю, как он радуется...»

«В будущем у меня будет время и место для всего этого, и я жду этого периода жизни. Но сейчас у меня есть ещё несколько дел», – добавил он.

Также Хэмилтон поделился, что молится перед каждой гонкой, чтобы никто не пострадал: «Я не боюсь риска аварии, но мы движемся на огромных скоростях, и это требует респекта. Проводя время с семьёй, с мамой, я осознаю: возможно, это последнее объятие? Нам никто не гарантирует завтрашний день...»

Следующий сезон Льюис Хэмилтон проведет в команде Ferrari, с которой он заключил двухлетний контракт, завершил интервью Хэмилтон.