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Лоусон: Мне важнее цели в Формуле 1, чем дружба

После гонки в Мехико в команде Red Bull Racing выразили своё недовольство по поводу поведения Лиама Лоусона, который столкнулся с Серхио Пересом и повредил машину мексиканского гонщика во время заезда.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
31.10.2024, 18:51·2 мин
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Фото: F1news.ru

После гонки в Мехико в команде Red Bull Racing выразили своё недовольство по поводу поведения Лиама Лоусона, который столкнулся с Серхио Пересом и повредил машину мексиканского гонщика во время заезда. Кроме того, Лоусон даже сделал грубый жест в сторону Переса, но затем принёс извинения за свои действия.

Поделившись своими мыслями о поединке с Пересом в паддоке Интерлагоса, Лиам заявил, что не собирается менять свой стиль гонок на трассе.

«Мой подход к автогонкам и моя тактика на трассе в Формуле 1 останутся неизменными, – подчеркнул Лиам Лоусон. – Я всегда буду поступать так, как поступаю. Однако, если я допускаю ошибки, я обязательно извлеку из них уроки. Безусловно, я совершил ошибку в Мехико, и я планирую извлечь из этого поуки».

«После гонки мы с Серхио провели короткую беседу, но затем покинули трассу довольно быстро – практически сразу после финиша. Мы боролись на трассе, и я уже извинился за свой жест после столкновения. Однако, если говорить о гонке на трассе, то жюри признало это всего лишь гоночным инцидентом».

«Я буду извлекать уроки из ошибок, которые, возможно, я буду продолжать допускать. Я готов выслушать все советы, и моя цель не в том, чтобы заводить врагов. Тем не менее, я пришёл в мир Формулы 1 не с тем, чтобы заводить друзей. Моя цель – побеждать».

Источник

Лиам Лоусон (24)

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