Кристиан Хорнер: Место в команде Лоусону не обеспечено.

Резервный гонщик Red Bull Лиам Лоусон уже заявил, что покинет команду, если не заключит контракт с RB или Red Bull Racing на сезон 2025 года. На последнем Гран При в Шанхае глава команды, Кристиан Хорнер, подчеркнул, что не может обещать Лоусону место за рулём одного из болидов.

«Лиам Лоусон - талантливый гонщик, и его желание выйти на трассу совершенно естественно, – отметил Кристиан Хорнер. – Однако мы не можем заранее определить, когда у него будет шанс, и будет ли вообще возможность управлять болидом».

"Мы придаем предпочтение гонщикам, которые в настоящее время представляют нашу команду на трассе. Будем следить за развитием событий", - добавил он.