Колтон Херта проведёт свой первый этап Формулы 1 в Барселоне

Тест-пилот Cadillac Колтон Херта дебютирует в первой сессии свободных заездов Гран При Барселоны-Каталонии, представляя американских гонщиков.
Демид Поршнев
17.04.2026, 17:51·1 мин
Тест-пилот команды Cadillac Колтон Херта примет участие в первой сессии свободных заездов Гран При Барселоны-Каталонии. Для американского гонщика это выступление станет дебютным в рамках официальной сессии гоночного уик-энда Формулы 1.

Херта выразил ожидание от предстоящего события, отметив, что готов впервые опробовать болид Cadillac на этапе Формулы 1. Он подчеркнул, что рад взаимодействовать с командой в условиях гоночного уик-энда и полностью сфокусирован на стремлении получить как можно больше нового опыта. По словам Херты, он надеется внести свой вклад в общую работу коллектива, а также помочь своим коллегам — Серхио и Валттери.

Руководитель команды Грэм Лоудон оценил выступления Херты, напомнив о его сильных результатах в IndyCar и успешном начале сезона в Формуле 2. По мнению Лоудона, участие тест-пилота в первых четырёх тренировках является логичным этапом развития его карьеры. Глава коллектива добавил, что с интересом ждёт, какие результаты сможет продемонстрировать Колтон в плане развития и сосредоточенности.

