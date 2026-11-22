19-летний британский гонщик японско-словацкого происхождения Кен Накамура-Берта одержал победу в Гран При Макао. Традиционные соревнования, завершающие сезон в молодёжных сериях, в этот уик-энд состоялись уже в 73-й раз.

Городская трасса Guia Circuit проложена по улицам бывшей португальской колонии, которая сегодня имеет статус специального административного района Китая. В автоспорте её считают одной из самых сложных и интересных.

Протяжённость кольца составляет 6,120 км. На трассе есть длинные прямые и 24 крутых поворота, а её особенностями остаются узкое полотно, кочковатый асфальт и минимальное количество возможностей для обгонов. По этим характеристикам Guia Circuit можно сравнить с Монако.

Накамура-Берта, представляющий Гоночную академию Williams, выступал в Макао за LN4 Fusion — новую команду Ландо Норриса. В этот уик-энд коллектив работал под вывеской Theodore Racing. Начав гонку с 6-й позиции, Кен смог одержать победу.

На первых этапах заезда лидировал француз Энцо Делиньи, входящий в молодёжную программу Red Bull. Однако Накамура-Берта действовал очень агрессивно, постоянно оказывал давление на соперника и вынудил его ошибиться в повороте Lisboa Bend.

Этот поворот расположен в конце длинной прямой, где скорость достигает 280 км/ч. Пытаясь затормозить как можно позже, Делиньи допустил ошибку и за шесть кругов до финиша разбил машину, врезавшись в барьеры.

После аварии Накамура-Берта вышел в лидеры и уверенно довёл гонку до победы. Ближайшего соперника, Алекса Ниновича, он опередил почти на две с половиной секунды.

Австралиец, выступающий за Rodin Motorsport, на последнем круге обогнал Рашида Аль-Даэри. Гонщик из Абу-Даби накануне завоевал поул, выиграв квалификационную гонку.

По мнению наблюдавших за Гран При Макао, темп Делиньи был выше, чем у Накамуры-Берты. Однако гонка несколько раз прерывалась появлением автомобиля безопасности, поэтому француз не мог создать необходимый отрыв.

Кен при этом проявил терпение, продолжал оказывать давление на соперника и в итоге добился успеха. В следующем году Кен-Накамура Берта дебютирует в Формуле 3 в составе команды Trident.