Как недавно отметил известный журнал "Auto Express": "Какое поколение Mazda MX-5 лучше?"

Автомобилю Mazda MX-5 исполнилось 35 лет — модели, которая долгое время считалась одним из самых веселых в управлении родстеров. За все это время было выпущено четыре поколения, каждое из которых получило небольшие обновления. Начиная с первого поколения NA и заканчивая изысканным ND, Mazda MX-5 оставалась одним из самых доступных спортивных автомобилей с задним приводом.

Фото: Carsweek.ru

В 1989 году Mazda начала продавать MX-5, известную также как Eunos Roadster и Miata, в зависимости от рынка.

Спустя 35 лет с момента появления первой модели Mazda MX-5, интересно узнать ваше мнение о том, какое поколение предпочтительнее.

Возможно, многие склонятся к мнению, что последнему поколению MX-5, ND, принадлежит вся слава. В настоящее время он оснащен двигателем, выдающим 181 лошадиную силу (135 кВт) в североамериканской комплектации, и доступен в версиях родстер или хардтоп. ND безусловно является самым быстрым и изысканным вариантом, при этом сохраняя легкую конструкцию и доступную цену.

Однако стоит обратить внимание и на модель NC, которая тоже заслуживает уважения, так как она представила собой серьезное обновление Mazda MX-5. Дебютировав в 2005 году, NC принесла некоторый "лишний" вес, о чем заявили поклонники, но не стоит это сбрасывать со счетов. Этот компактный MX-5 стал первым, предлагающим жесткую крышу, а также обзавелся более просторным салоном по сравнению с NB и наличием современных удобств. Все это является ценным дополнением к автомобилю, предназначенному для повседневного использования.

Недавно на страницах нашего издания появилась информация о том, что дилер Mazda в России предлагает приобрести Mazda CX-90 2024 года в комплектации люкс. Этот полноприводный автомобиль с мощным двигателем можно приобрести за 7,75 миллиона рублей при условии скидки по программе трейд-ин и при покупке в кредит. Без учета выгоды стоимость кроссовера составляет 8,95 миллиона рублей.