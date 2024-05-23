Jetour запустил новый онлайн сервис «Автомобили в наличии»

Набор простых фильтров дает возможность выбрать наиболее подходящий по расположению дилерский центр, интересующую модель и комплектацию, ценовой диапазон. Также можно установить в качестве критерия выбора варианты двигателей, тип привода и трансмиссии, количество мест в салоне, цвет кузова и отделки интерьера. Дополнительно на странице «Автомобили в наличии» покупатель может оставить заявку, на основании которой с ним свяжется представитель выбранного дилерского центра.

В «карточке» каждого автомобиля представлена информация об акциях, дополнительной выгоде и условиях ее получения. Посетитель сайта может сохранить заинтересовавший вариант в «Избранном» или проанализировать похожие предложения в таблице сравнения.

На сайте представлен весь модельный ряд бренда для российского рынка: городской кроссовер Dashing, кроссовер для семейных путешествий X70 Plus, вместительный кроссовер X90 Plus и недавно пополнивший российскую линейку брутальный внедорожник Т2. В настоящее время клиентам доступен выбор из почти 3000 новых автомобилей JETOUR.

Помимо нового удобного сервиса «Автомобили в наличии», посетители сайта могут больше узнать о бренде, гарантии и сервисе, программах поддержки клиентов, получить подробные описания и руководства по эксплуатации для различных моделей, информацию о действующих спецпредложениях, и многое другое. Те, кто уже стал владельцем кроссовера или внедорожника Jetour, могут прочитать о программе помощи на дорогах «Джетур Ассистанс», присоединиться к клубу владельцев автомобилей бренда, наблюдать за мероприятиями компании в разных городах страны и искать единомышленников, увлеченных путешествиями.

Директор по маркетингу «Джетур Мотор Рус» Денис Кононов отметил:

«Уже не первый год рынок новых автомобилей уверенно развивается в направлении широкого использования онлайн-сервисов и инструментов ECOM. Все больше людей выбирают новый автомобиль онлайн. Многие из нас пользуются подобным функционалом при покупке продуктов и даже недвижимости, а теперь и автомобили Jetour каждый желающий может приобрести онлайн с помощью нашего удобного сервиса «Автомобили в наличии».

Больше узнать о бренде и автомобилях Jetour можно на официальном сайте, в социальных сетях: Telegram, Вконтакте, Одноклассники, Youtube, а также в любом из более чем 150 официальных дилерских центров Jetour по всей территории Российской Федерации.