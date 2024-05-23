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Jetour запустил новый онлайн сервис «Автомобили в наличии»

Выбрать новый кроссовер или внедорожник бренда Jetour стало еще удобнее. На сайте бренда открыт максимально наглядный и интуитивно понятный в пользовании сервис «Автомобили в наличии». Он позволяет в режиме онлайн ознакомиться с автомобилями доступными к покупке в официальных дилерских центрах марки по всей стране
РедакцияР
Редакция
23.05.2024, 14:52·2 мин
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Фото: предоставлено пресс-службой

Набор простых фильтров дает возможность выбрать наиболее подходящий по расположению дилерский центр, интересующую модель и комплектацию, ценовой диапазон. Также можно установить в качестве критерия выбора варианты двигателей, тип привода и трансмиссии, количество мест в салоне, цвет кузова и отделки интерьера. Дополнительно на странице «Автомобили в наличии» покупатель может оставить заявку, на основании которой с ним свяжется представитель выбранного дилерского центра.

В «карточке» каждого автомобиля представлена информация об акциях, дополнительной выгоде и условиях ее получения. Посетитель сайта может сохранить заинтересовавший вариант в «Избранном» или проанализировать похожие предложения в таблице сравнения. 

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На сайте представлен весь модельный ряд бренда для российского рынка: городской кроссовер Dashing, кроссовер для семейных путешествий X70 Plus, вместительный кроссовер X90 Plus и недавно пополнивший российскую линейку брутальный внедорожник Т2. В настоящее время клиентам доступен выбор из почти 3000 новых автомобилей JETOUR.

Помимо нового удобного сервиса «Автомобили в наличии», посетители сайта могут больше узнать о бренде, гарантии и сервисе, программах поддержки клиентов, получить подробные описания и руководства по эксплуатации для различных моделей, информацию о действующих спецпредложениях, и многое другое. Те, кто уже стал владельцем кроссовера или внедорожника Jetour, могут прочитать о программе помощи на дорогах «Джетур Ассистанс», присоединиться к клубу владельцев автомобилей бренда, наблюдать за мероприятиями компании в разных городах страны и искать единомышленников, увлеченных путешествиями. 

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Директор по маркетингу «Джетур Мотор Рус» Денис Кононов отметил: 

«Уже не первый год рынок новых автомобилей уверенно развивается в направлении широкого использования онлайн-сервисов и инструментов ECOM. Все больше людей выбирают новый автомобиль онлайн. Многие из нас пользуются подобным функционалом при покупке продуктов и даже недвижимости, а теперь и автомобили Jetour каждый желающий может приобрести онлайн с помощью нашего удобного сервиса «Автомобили в наличии».

Больше узнать о бренде и автомобилях Jetour можно на официальном сайте, в социальных сетях: TelegramВконтактеОдноклассникиYoutube, а также в любом из более чем 150 официальных дилерских центров Jetour по всей территории Российской Федерации.

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